Сборная Польши выиграла у Саудовской Аравии на ЧМ по футболу

Сауд Абдулхамид (Саудовская Аравия) и Роберт Левандовски (Польша) (слева направо) Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Польши со счетом 2:0 нанесли поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 39-й минуте встречи в Эр-Райяне гол провел Петр Зелиньски, на 82-й – Роберт Левандовски.

На 45+1 минуте футболист сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил польский вратарь Войцех Щенсны.

Польская национальная команда набрала 4 очка и возглавила группу С. Саудовская Аравия, в первом туре сенсационно победившая Аргентину (2:1), с тремя очками занимает второе место.

На третьей строчке находится Мексика (1 балла), на четвертой – Аргентина (0). В 22:00 мск начнется их очный матч второго тура.