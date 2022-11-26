Поиск
Реклама20idei.ru

Сборная Франции обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из команды Дании в игре второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч в Дохе завершился со счетом 2:1. За Францию дубль оформил Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). Дания ответила голом Андреаса Кристенсена (68).

Команды представляют группу D. После двух туров в таблице лидирует Франция, в активе которой 6 очков. На втором месте идет Австралия (3 очка). Дания и Тунис делят третье и четвертое места, у команд по одному очку.

В третьем туре соперники сборной Франции не смогут сместить ее ниже второго места в группе, таким образом французская команда гарантировала себе выход в 1/8 финала. Франция, защищающая на турнире титул чемпионов мира, стала первой сборной, вышедшей в плей-офф на ЧМ-2022.

Франция завершит групповой этап встречей с Тунисом, Дания в последнем туре встретится с Австралией, обе игры запланированы на 30 ноября.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Месси на грани вылета. Онлайн матча Аргентина - Мексика

Месси на грани вылета. Онлайн матча Аргентина - Мексика
ЧМ-2022

Сборная Польши выиграла у Саудовской Аравии на ЧМ по футболу

Сборная Польши выиграла у Саудовской Аравии на ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу
ЧМ-2022

Англия и США сыграли вничью на ЧМ-2022

ЧМ-2022

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью на ЧМ-2022 в Катаре

Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

ЧМ-2022

Сборная Катара уступила Сенегалу, потерпев второе поражение на ЧМ-2022

ЧМ-2022

Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу

Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу

Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу
ЧМ-2022

Бразилия - Сербия. Онлайн

Бразилия - Сербия. Онлайн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });