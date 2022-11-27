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Германия после поражения от Японии играет с Испанией. Онлайн

Германия после поражения от Японии играет с Испанией. Онлайн
Сборная Германии. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Испания - Германия. 1:1

Впрочем, даже поражение от Испании приговором для Германии не станет. Шансы на плей-офф у немцев еще будут - таковы особенности регламента

Перед матчем Германия - Испания у трех участников по три очка - у Испании, Японии и Коста-Рики. У Германии очков пока нет

В первом туре группы Е Германия потерпела сенсационное поражение от Японии - 1:2. Испания же со счетом 7:0 нанесла поражение Коста-Рике. Сегодня Коста-Рика со счетом 1:0 обыграла Японии. Этот исход принято считать сенсационным

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча чемпионата мира между сборными Испании и Германии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени

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футбол ЧМ-2022 Катар Испания Германия
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