Германия после поражения от Японии играет с Испанией. Онлайн
Испания - Германия. 1:1
Впрочем, даже поражение от Испании приговором для Германии не станет. Шансы на плей-офф у немцев еще будут - таковы особенности регламента
Перед матчем Германия - Испания у трех участников по три очка - у Испании, Японии и Коста-Рики. У Германии очков пока нет
В первом туре группы Е Германия потерпела сенсационное поражение от Японии - 1:2. Испания же со счетом 7:0 нанесла поражение Коста-Рике. Сегодня Коста-Рика со счетом 1:0 обыграла Японии. Этот исход принято считать сенсационным
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча чемпионата мира между сборными Испании и Германии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени
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