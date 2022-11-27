ЧМ-2022. За кого болеют чемпионы

Во время чемпионата мира по футболу "Интерфакс" поинтересовался мнением о турнире титулованных представителей непрофильных видов спорта

Юрий Борзаковский Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу привлекает мнение и атлетов и других видов спорта. "Интерфакс" поинтересовался отечественных и не только спортсменов-триумфаторов, за кого они болеют на турнире в отсутствие сборной России, и чем запомнились его первые матчи.

Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по легкой атлетике в беге на 800 м

- На этом турнире я симпатизирую французам, у них много игроков, которые близки мне в связи с тем, что я болею за мадридский "Реал". К сожалению, Карим Бензема травмировался в преддверии чемпионата мира и уже не сыграет в Катаре. Но и с другой стороны, мне нравится Испания, там тоже есть игроки "Реала" - например, Марко Асенсио, который отличился голом в игре с Коста-Рикой.

В первом туре эти команды меня порадовали. Например, в первом туре играли испанцы, обыграли Коста-Рику со счетом 7:0. Они – одни из главных фаворитов чемпионата. Французы также показали серьезный, сыгранный футбол. Остальные показывают более-менее ровный футбол, хотя и был сумасшедший (6:2) счет в матче Англия – Иран. Интересно будет понаблюдать за Португалией и Бразилией. И безусловно нельзя скидывать с поля зрения Аргентину. Они начинают чемпионат спокойнее, но с Месси должны себя проявить

Запомнилось, что в первом туре не очень хороший футбол показали бельгийцы, игравшие с Канадой (1:0 в пользу Бельгии – ИФ). От Бельгии я ожидал гораздо большего. Ей повезло, что вратарь Куртуа отразил пенальти.

Алексей Лезин, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по боксу

- Поскольку наши не попали, поддерживаю всех сильнейших – тех, кто красиво играет. Понравились испанцы – здорово играют. Если говорить про индивидуальности, то кумиров у меня нет. Но за старой гвардией – Роналду, Месси – интересно наблюдать. Хотя Месси в первом туре не впечатлил. Но надеюсь, что в следующих матчах все они покажут хороший футбол, старый конь борозды не портит!

На что могла бы претендовать сборная России? После того, как она безобразно сыграла в товарищеских матчах против сборных стран СНГ, я думаю, на ЧМ она ни на что не могла бы претендовать. Думаю, что в свои 50 лет я бы лучше сыграл (смеется).

Сара Ристовска (Македония), гандболистка ЦСКА, чемпион России, Македонии и Словении, лауреат премии "Женщина года" в Македонии

- Я болею за Бразилию, постоянно подбадриваю ее, сидя перед телевизором, слежу за ней на всех соревнованиях. У них отличные игроки во главе с Тиаго Силвой и Неймаром. На мой взгляд, они фавориты на этом чемпионате мира. Эта скорость, техника... Они единственные и неповторимые. У сборной Сербии выиграли без проблем, разберутся и с другими соперниками.

Я пересекалась с бразильскими игроками в своей команде и, зная их, думаю, что у нас одинаковый менталитет. И это одна из причин, почему я поддерживаю Бразилию.

Бразилия особенная для меня и из-за Неймара. Мне нравится его хаос из жизни, как в документальном фильме о нем ("Идеальный хаос"). Он – один из самых ненавистных и любимых футболистов в истории футбола. Я люблю Месси и Роналду, но больше нравится Неймар, его свобода и стиль жизни.

Если у сборных Македонии и России будет возможность сыграть на чемпионате мира, это станет особой историей для наших стран. Быть рядом с Португалией, Германией, Бразилией, Бельгией – это не мелочь. Так что я буду настроен позитивно и надеюсь, что однажды мы увидим их на чемпионате мира и поддержим их всем сердцем.

Владислав Артемьев, победитель командного чемпионата мира, чемпион Европы по шахматам

- Я всегда симпатизировал сборной России, хотя не являюсь истинным футбольным болельщиком. Мне очень жаль, что она не участвует, но что поделать.

Видел, что в первом туре проиграли Аргентина, Германия, что очень неожиданно. Но футбол – игра непредсказуемая. И если одна команда не в форме, может произойти что угодно, даже если есть большая разница в классе. И я помню, что в 2014 году сборная Бразилии 1:7 проиграла Германии. И даже если сборная-победитель проигрывает, все могут проиграть.

Мне очень нравится, как Месси играет, поэтому ему и его команде желаю удачи, хотя к фаворитам они не относятся как я понимаю.