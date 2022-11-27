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ФИФА не будет наказывать камерунского футболиста за бутсы с флагом РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия Международной федерации футбола не планирует наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который вышел на групповой матч чемпионата мира 2022 года против Швейцарии в бутсах, на которых был изображен флаг России, сообщает норвежский портал NRK со ссылкой на пресс-офицера ФИФА Джованни Марти.

СпортКамерунский футболист вышел на матч ЧМ в бутсах с изображением флага РФЧитать подробнее

"Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это только флаг его страны", - цитирует источник пресс-офицера ФИФА.

24 ноября Ондуа провел матч чемпионата мира в Катаре против Швейцарии в бутсах, на которых помимо камерунского флага был изображен флаг РФ.

Фотографию бутс 27-летний футболист опубликовал в своем телеграм-канале.

Ондуа имеет гражданство РФ. Детство он провел в России в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

Матч против Швейцарии он начал в запасе и вышел на поле на 68-й минуте. К тому моменту сборная Камеруна уступала со счетом 0:1, к финальному свистку счет не изменился.

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