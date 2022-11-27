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Сборная Марокко победила Бельгию на ЧМ по футболу в Катаре

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Марокко со счетом 2:0 нанесли поражение национальной команде Бельгии во втором туре проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 73-й минуте встречи в Дохе гол провел Абдельхамид Сабири. На 90+3 минуте отличился Закария Абухляль.

В компенсированное к первому тайму время арбитр, воспользовавшись системой видеопомощи рефери (VAR), отменил гол марокканца Хакима Зиеша.

Теперь в активе сборной Марокко 4 очка, команда лидирует в группе F. Бельгия – на втором месте, 3 очка и второе место.

На третьей строчке находится Хорватия (1 очко), на четвертом – Канада (0). Эти команды начнут свой матч второго тура в 19:00 мск.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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