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Гол Панарина не помог "Рейнджерс" избежать поражения от "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи на льду "Рейнджерс" - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в пользу "Нью-Джерси".

Одну из шайб в составе "Рейнджерс" провел российский нападающий Артемий Панарин. Для него это шестой гол в нынешнем сезоне в НХЛ при 19 результативных передачах.

Обе команды представляют Восточную конференцию НХЛ. "Нью-Джерси" занимает первое место, набрав 38 очков в 23 матчах. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" располагается на 10-й строчке, у него 24 очка в 23 матчах.

хоккей НХЛ
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