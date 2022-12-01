Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ
В группе Е выявляются участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Коста-Рика - Германия. 1:1
Джаиль Мусиала бьет по воротам Коста-Рики в дальний угол!!! Штанга!!!
Коста-Рика - Германия. 1:1
Ельцин выводил партнера один на один, но тот не смог зацепиться за мяч. Кстати, я недооценил Коста-Рику. Если она победит Германию, обойдет испанцев и выйдет в плей-офф вместе с Японией! Так что Испании стоит постараться - так, для разнообразия
Япония - Испания. 2:1
У испанцев не идет игра в этом тайме. Но у них ситуация не критичная. Их пока устраивает даже поражение
Коста-Рика - Германия. 1:1
Рюдигер попадает в штангу, от нее мяч покидает поле
Коста-Рика - Германия. 1:1
Мюллер получил мяч в штрафной и мощно выстрелил! Угловой!
Коста-Рика - Германия. 1:1
Удар по воротам сборной Коста-Рики! Штанга!!!
Турнирное положение онлайн!
Япония – 6 (4:3)
Испания – 4 (9:3)
Коста-Рика – 2 (2:8)
Германия – 2 (3:4)
Коста-Рика - Германия. 1:1
Вы меня точно разбудили? Ельцин Техеда поразил ворота сборной Германии, ударив пот отбитому Нойеру мячу 1:1!!! Это была контратака!
Коста-Рика - Германия. 1:1
Турнирное положение:
Япония – 6 (4:3)
Испания – 4 (9:3)
Германия – 4 (3:3)
Коста-Рика – 3 (1:8)
Для Германии все очень тревожно. Впрочем, если она забьет штук 6-7 голов...
Япония - Испания. 2:1
Эй, кто-нибудь, разбудите меня! Я не верю, что это не сон!
Япония - Испания. 2:1. ГОООООООЛ! Засчитан гол!!!!
Япония - Испания. ?:1
Ждем вердикта рефери! Арбитры изучают момент по видеоповтору!!
Япония - Испания. ?:1
Неужели Япония вновь забила??? Ао Танака подставил колено после передачи слева. Но показалось, что предварительно мяч покинул лицевую линию....
Япония - Испания. 2:1
Япония - Испания. 1:1
Сборная Японии отыгралась в матче с Испанией!!! Гол стал следствием прессинга японцев, он привел к неточному выносу от ворот! Вышедший на второй тайм форвард Рицу Доан подхватил мяч и поразил ворота испанцев!!
Япония - Испания. 1:1
Коста-Рика - Германия. 0:1
Забыл сказать: в составе сборной Коста-Рики играет полузащитник Ельцин Техеда. Его назвали Ельциным в честь Бориса Ельцина!
Начались вторые таймы!
Закончились таймы. Встретимся во втором тайме
По одной минуте добавили арбитры к первым таймам
Коста-Рика - Германия. 0:1
Вратарь прервал полет мяча!!!
Коста-Рика - Германия. 0:1
Ошибается защитник сборной Германии Рюдигер. Кейшер Фуллер вышел один на один с Мануэлем Нойером!
Япония - Испания. 0:1
Японцы периодически гостят в штрафной сборной Испании
Коста-Рика - Германия. 0:1
Гнабри наносит обводящий удар в дальний угол с линии штрафной! Мимо! А был бы красивый гол
Коста-Рика - Германия. 0:1
Джамал Мусиала вывел себя на ударную позиции и запорол удар по воротам Коста-Рики
Япония - Испания. 0:1
Вратарь сборной Испании Унай Симон едва не подарил мяч японскому сопернику. Но все же удержал мяч
Япония - Испания. 0:1
Испанцы тоже ведут по ударам в своем матче - 4:1 (3:0 в створ)
Коста-Рика - Германия. 0:1
Счет по ударам - 5:0 в пользу немцев (3:0 - в створ). Таковым он стал еще минут 15 назад. Германия активно катит мяч на половине поля соперника, обостряет, делает прострелы и все такое. До ударов уже не доходит
Япония - Испания. 0:1
Испанский защитник Сесар Аспиликуэта, которого Дмитрий Медведев в 2011 году похвалил за автогол в игре со "Спартаком", подключился к атаке и в целом выдал неплохой пас. Адресат (опять Альваро Мората) мяч принял, уже попав в офсайд
Япония - Испания. 0:1
Испанец Мората имел момент. Нанес удар из пределов штрафной - вратарь поймал мяч
Коста-Рика - Германия. 0:1
Пока я писал про несчастных тренеров, Германия упустила еще несколько опасных полумоментов
После этих матчей еще одна сборная лишилась главного тренера. На днях с работы турнули наставника сборной Мексики, еще раньше - наставника сборной Катара. Прямо-таки тренеропад (этот термин мне безвозмездно подарил мой коллега по имени Дмитрий)
Ничего не имею против побед Германии и Испании. Но и интриги хотелось бы, драйва
Коста-Рика - Германия. 0:1
Немецкая сборная хочет как можно быстрее закрепить преимущество в счете, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Пару раз могла забивать еще
Таблица приобретает обыденный вид:
Испания – 7 очков (9:1 по голам)
Германия – 4 (3:3)
Япония – 3 (2:3)
Коста-Рика – 3 (1:8)
Япония - Испания. 0:1
И сборная Испании открывает счет в своем матче! Альваро Мората убедительно пробил головой после подачи справа!
Япония - Испания. 0:1
Коста-Рика - Германия. 0:1
Немцы выходят вперед! Серж Гнабри головой замыкает мяч в дальний угол после подачи слева!
Коста-Рика - Германия. 0:1
Коста-Рика - Германия. 0:0
Томас Мюллер бьет из пределов штрафной - неточно!
Япония - Испания. 0:0
Удар в ближний угол ворот сборной Испании! Чуть-чуть неточно!
Япония - Испания. 0:0
Опасно было сейчас у испанских ворот. Нерасторопно на самом интересном месте (в самый интересный момент) сыграли японце
Коста-Рика - Германия. 0:0
Вратарь сборной Коста-Рики Навас вновь вступил в игру, отбив удар Мусиалы в ближний угол
Коста-Рика - Германия. 0:0
Томас Мюллер опасно бил с линии штрафной - вратарь отразил
Коста-Рика - Германия. 0:0
Матч исторический. Впервые в истории чемпионатов мира игру судит женщина. В данном случае это французская рефери Стефани Фраппар
Поехали! Матчи начались!
Япония – Испания
Япония: Сюити Гонда, Коу Итакура, Майя Йосида, Сого Танигути, Юто Нагаиото, Хиндемаса Морита, Ао Танака, Даити Камада, Дзюня Ито, Дайдзен Маэда, Такефуса Кубо
Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Алекс Бальде, Родриго Эрнандес, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Альваро Мората.
Коста-Рика – Германия
Стартовые составы команд
Коста-Рика: Кейлор Навас, Оскар Дуарте, Кендаль Вастон, Хуан Варгас, Кейшер Фуллер, Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Ельцин Техеда, Брандон Агилера, Хоэль Кэмпбелл, Хоан Венегас
Германия: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Давид Раум, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Зане, Томас Мюллер.
Турнирное положение в группе выглядит так:
Испания – 4 очка (голы - 8:1)
Япония – 3 (2:2)
Коста-Рика – 3 (1:7)
Германия – 1 (2:3)
В 22:00 начнутся матчи группы E Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Осторожно, это может быть интересно!
"Интерфакс" продолжает цикл трансляций матчей проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу!
Добрый вечер!