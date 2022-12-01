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Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ

В группе Е выявляются участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ
Фото: EPA/Vostock-photo

69'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Джаиль Мусиала бьет по воротам Коста-Рики в дальний угол!!! Штанга!!!

67'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Ельцин выводил партнера один на один, но тот не смог зацепиться за мяч. Кстати, я недооценил Коста-Рику. Если она победит Германию, обойдет испанцев и выйдет в плей-офф вместе с Японией! Так что Испании стоит постараться - так, для разнообразия

65'

Япония - Испания. 2:1

У испанцев не идет игра в этом тайме. Но у них ситуация не критичная. Их пока устраивает даже поражение

63'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Рюдигер попадает в штангу, от нее мяч покидает поле

63'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Мюллер получил мяч в штрафной и мощно выстрелил! Угловой!

62'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Удар по воротам сборной Коста-Рики! Штанга!!!

61'

Турнирное положение онлайн!

Япония – 6 (4:3)
Испания – 4 (9:3)
Коста-Рика – 2 (2:8)
Германия – 2 (3:4)

58'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Вы меня точно разбудили? Ельцин Техеда поразил ворота сборной Германии, ударив пот отбитому Нойеру мячу 1:1!!! Это была контратака!

58'
Гол!!!

Коста-Рика - Германия. 1:1

53'

Турнирное положение:
Япония – 6 (4:3)
Испания – 4 (9:3)
Германия – 4 (3:3)
Коста-Рика – 3 (1:8)
 

Для Германии все очень тревожно. Впрочем, если она забьет штук 6-7 голов...

51'

Япония - Испания. 2:1

Эй, кто-нибудь, разбудите меня! Я не верю, что это не сон!

50'
Гол!!!

Япония - Испания. 2:1. ГОООООООЛ! Засчитан гол!!!!

49'

Япония - Испания. ?:1

Ждем вердикта рефери! Арбитры изучают момент по видеоповтору!!

48'

Япония - Испания. ?:1

Неужели Япония вновь забила??? Ао Танака подставил колено после передачи слева. Но показалось, что предварительно мяч покинул лицевую линию....

48'
Гол!!!

Япония - Испания. 2:1

48'

Япония - Испания. 1:1

Сборная Японии отыгралась в матче с Испанией!!! Гол стал следствием прессинга японцев, он привел к неточному выносу от ворот! Вышедший на второй тайм форвард Рицу Доан подхватил мяч и поразил ворота испанцев!!

48'
Гол!!!

Япония - Испания. 1:1

47'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Забыл сказать: в составе сборной Коста-Рики играет полузащитник Ельцин Техеда. Его назвали Ельциным в честь Бориса Ельцина!

46'

Начались вторые таймы!

45+1'

Закончились таймы. Встретимся во втором тайме

45'

По одной минуте добавили арбитры к первым таймам

44'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Вратарь прервал полет мяча!!!

43'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Ошибается защитник сборной Германии Рюдигер. Кейшер Фуллер вышел один на один с Мануэлем Нойером!

41'

Япония - Испания. 0:1

Японцы периодически гостят в штрафной сборной Испании

39'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Гнабри наносит обводящий удар в дальний угол с линии штрафной! Мимо! А был бы красивый гол

36'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Джамал Мусиала вывел себя на ударную позиции и запорол удар по воротам Коста-Рики

34'

Япония - Испания. 0:1

Вратарь сборной Испании Унай Симон едва не подарил мяч японскому сопернику. Но все же удержал мяч

31'

Япония - Испания. 0:1

Испанцы тоже ведут по ударам в своем матче - 4:1 (3:0 в створ)

28'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Счет по ударам - 5:0 в пользу немцев (3:0 - в створ). Таковым он стал еще минут 15 назад. Германия активно катит мяч на половине поля соперника, обостряет, делает прострелы и все такое. До ударов уже не доходит

25'

Япония - Испания. 0:1

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта, которого Дмитрий Медведев в 2011 году похвалил за автогол в игре со "Спартаком", подключился к атаке и в целом выдал неплохой пас. Адресат (опять Альваро Мората) мяч принял, уже попав в офсайд

23'

Япония - Испания. 0:1

Испанец Мората имел момент. Нанес удар из пределов штрафной - вратарь поймал мяч

22'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Пока я писал про несчастных тренеров, Германия упустила еще несколько опасных полумоментов

20'

После этих матчей еще одна сборная лишилась главного тренера. На днях с работы турнули наставника сборной Мексики, еще раньше - наставника сборной Катара. Прямо-таки тренеропад (этот термин мне безвозмездно подарил мой коллега по имени Дмитрий)
 

18'

Ничего не имею против побед Германии и Испании. Но и интриги хотелось бы, драйва

16'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Немецкая сборная хочет как можно быстрее закрепить преимущество в счете, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Пару раз могла забивать еще

14'

Таблица приобретает обыденный вид:

Испания – 7 очков (9:1 по голам)

Германия – 4 (3:3)

Япония – 3 (2:3)

Коста-Рика – 3 (1:8)

12'

Япония - Испания. 0:1

И сборная Испании открывает счет в своем матче! Альваро Мората убедительно пробил головой после подачи справа!

12'
Гол!!!

Япония - Испания. 0:1

10'

Коста-Рика - Германия. 0:1

Немцы выходят вперед! Серж Гнабри головой замыкает мяч в дальний угол после подачи слева!

10'
Гол!!!

Коста-Рика - Германия. 0:1

9'

Коста-Рика - Германия. 0:0

Томас Мюллер бьет из пределов штрафной - неточно!

7'

Япония - Испания. 0:0

Удар в ближний угол ворот сборной Испании! Чуть-чуть неточно!

6'

Япония - Испания. 0:0

Опасно было сейчас у испанских ворот. Нерасторопно на самом интересном месте (в самый интересный момент) сыграли японце

5'

Коста-Рика - Германия. 0:0

Вратарь сборной Коста-Рики Навас вновь вступил в игру, отбив удар Мусиалы в ближний угол

5'

Коста-Рика - Германия. 0:0

Томас Мюллер опасно бил с линии штрафной - вратарь отразил

4'

Коста-Рика - Германия. 0:0

Матч исторический. Впервые в истории чемпионатов мира игру судит женщина. В данном случае это французская рефери Стефани Фраппар

3'

1'

Поехали! Матчи начались!

Япония – Испания

Япония: Сюити Гонда, Коу Итакура, Майя Йосида, Сого Танигути, Юто Нагаиото, Хиндемаса Морита, Ао Танака, Даити Камада, Дзюня Ито, Дайдзен Маэда, Такефуса Кубо

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Алекс Бальде, Родриго Эрнандес, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Альваро Мората.

Коста-Рика – Германия

Стартовые составы команд

Коста-Рика: Кейлор Навас, Оскар Дуарте, Кендаль Вастон, Хуан Варгас, Кейшер Фуллер, Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Ельцин Техеда, Брандон Агилера, Хоэль Кэмпбелл, Хоан Венегас

Германия: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Давид Раум, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Лерой Зане, Томас Мюллер.

Турнирное положение в группе выглядит так:

Испания – 4 очка (голы - 8:1)

Япония – 3 (2:2)

Коста-Рика – 3 (1:7)

Германия – 1 (2:3)

В 22:00 начнутся матчи группы E Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Осторожно, это может быть интересно!

"Интерфакс" продолжает цикл трансляций матчей проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу!

Добрый вечер!

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