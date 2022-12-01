Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ

67'

Коста-Рика - Германия. 1:1

Ельцин выводил партнера один на один, но тот не смог зацепиться за мяч. Кстати, я недооценил Коста-Рику. Если она победит Германию, обойдет испанцев и выйдет в плей-офф вместе с Японией! Так что Испании стоит постараться - так, для разнообразия