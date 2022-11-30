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Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной США одержали победу над соперниками из Ирана в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Результат игры в Дохе - 1:0. Единственный гол в матче на счету Кристиана Пулишича (38-я минута).

СпортИран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМИран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМЧитать подробнее

В параллельном матче Англия обыграла Уэльс на стадионе в Аль-Райане со счетом 3:0. Дубль в составе англичан оформил Маркус Рэшфорд (50 и 68), еще один гол забил Фил Фоден (52).

Команда Англии по результатам группового этапа заняла первое место в группе B, набрав 7 очков. США заняли второе место (5 очков). Иран, которому для выхода в плей-офф было достаточно ничьей в матче с США, в итоге завершил групповую стадию на третьей позиции (3 очка). Уэльс финишировал на последнем месте, набрав 1 очко.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из группы - Англия и США.

Согласно турнирной сетке Англия в первом матче плей-офф сыграет с Сенегалом, встреча состоится 4 декабря. США 3 декабря будут соперничать за выход в четвертьфинал с Нидерландами.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022 Катар
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