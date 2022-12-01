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Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф

Аргентина попала в 1/8 финала с первого места в группе, поляки опередили Мексику по дополнительным показателям

Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф
Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Польши в третьем туре чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Дохе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Алексис МакАлистер (46-я минута) и Юлиан Альварез (67).

На 39-й минуте польский вратарь Войцех Щенсны отбил удар с пенальти аргентинца Лионеля Месси. Щенсны отразил второй 11-метровый удар на групповом турнире.

СпортПольша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Онлайн третьего тура ЧМПольша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Онлайн третьего тура ЧМЧитать подробнее

В параллельном матче в Лусаиле сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла Саудовскую Аравию. Победу мексиканцам принесли точные удары Энри Мартина (47-я минута) и Луиса Чавеса (52). За Саудовскую Аравию отличился Салем аль-Давсари (90+5).

Одна из путевок в 1/8 финала разыгрывалась в заочной борьбе между Польшей и Мексикой. Команды набрали по 4 очка. Согласно регламенту, при равенстве очков подсчитывается разница забитых и пропущенных мячей. К исходу матчей у поляков и мексиканцев было равенство - по 2 забитых и пропущенных. В итоге Мексика пропустила в компенсированное время и лишилась шансов на плей-офф. Она завершила групповую стадию с разницей -1.

Аргентина вышла в плей-офф, заняв первое место в группе C (6 очков). Саудовская Аравия заняла четвертое место (3 очка).

Аргентина в 1/8 финала сыграет с Австралией, матч пройдет 3 декабря. Польша 4 декабря сыграет с Францией.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022 Катар
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