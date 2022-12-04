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Россиянин Павлович выиграл пятый бой подряд в UFC

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо.

Поединок бойцов тяжелого веса завершился на 54-й секунде первого раунда: россиянин отправил соперника в нокаут.

Это пятая победа Павловича на турнирах UFC подряд и все пять завершились досрочно.

Всего на счету 30-летнего россиянина в смешанных единоборствах 17 побед при одном поражении. 29-летний Туиваса потерпел пятое поражение при 14 победах.

UFC смешанные единоборства
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