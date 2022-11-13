Поиск
Реклама20idei.ru

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью
Алекс Перейра (в центре)
Jamie Squire/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Бой в воскресенье утром по московскому времени прошел со статусом главного поединка на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Поединок завершился в пятом раунде: Перейра отправил владевшего титулом соперника в нокаут.

В результате Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. 35-летний бразилец одержал седьмую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.

Для 33-летнего Адесаньи, лишившегося чемпионского пояса, это второе поражение при 23 победах.

смешанные единоборства UFC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский чемпион UFC Махачев проведет бой против Волкановски 12 февраля

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин

Кубок мира по хоккею-2024 не состоится

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022

Чемпион мира и Европы Серхио Рамос не сыграет на ЧМ-2022

Травмированный футболист "Баварии" Мане включен в заявку Сенегала на ЧМ

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });