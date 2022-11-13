Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Алекс Перейра (в центре) Jamie Squire/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Бой в воскресенье утром по московскому времени прошел со статусом главного поединка на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Поединок завершился в пятом раунде: Перейра отправил владевшего титулом соперника в нокаут.

В результате Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. 35-летний бразилец одержал седьмую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.

Для 33-летнего Адесаньи, лишившегося чемпионского пояса, это второе поражение при 23 победах.