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Федор Емельяненко проведет прощальный бой в феврале с американцем Бейдером

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе

Федор Емельяненко проведет прощальный бой в феврале с американцем Бейдером
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко 4 февраля проведет поединок против чемпиона Bellator американца Райана Бейдера, сообщается на сайте промоутерской компании.

Бой-реванш пройдет в Лос-Анджелесе и пройдет в статусе главного на турнире Bellator 290.

Ранее соперники встречались в январе 2019 года в Лос-Анджелесе. Тогда американский боец победил Емельяненко-старшего техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда. Это принесло Бейдеру статус чемпиона Bellator в тяжелом весе.

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На счету 46-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и шесть поражений. 39-летний Бейдер выиграл 30 боев, потерпел семь поражений.

Ожидается, что для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

В последнем к настоящему моменту своем поединке Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве 23 октября 2021 года. Поединок бойцов тяжелой весовой категории завершился в первом раунде: россиянин нокаутировал соперника.

Первый бой Федора Емельяненко в смешанных единоборствах прошел 18 августа 2000 года в Туле, тогда россиянин в первом раунде удушающим приемом одолел представителя Грузии Левона Лагвилаву. После этого он одержал еще три победы, а первым, кто смог победить Емельяненко, оказался японец Цуеси Косака. Бой в Осаке 22 декабря 2000 года был остановлен в первом раунде в связи с техническим нокаутом.

ММА смешанные единоборства Федор Емельяненко
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