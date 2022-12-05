Бывший тренер Шараповой и сестер Уильямс умер на 92-м году жизни

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американский теннисный тренер Ник Боллетьери скончался на 92-м году жизни, сообщает Tennis World.

Сообщается, что знаменитый тренер в последние годы испытывал проблемы со здоровьем. При этом он избегал визитов к врачам из-за боязни уколов.

Боллетьери является основателем названной его именем теннисной академии. 12 спортсменов, которых он воспитал, достигли статуса первой ракетки мира. Среди них – Мария Шарапова, сестры Серена и Винус Уильямс, Моника Селеш, Андре Агасси, Джим Курье.

В 2014 году Боллетьери был введен в Международный зал теннисной славы.