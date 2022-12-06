Поиск
Реклама20idei.ru

Радулов не сыграет в Матче звезд КХЛ из-за травмы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Состав участников Фонбет Матча звезд Континентальной хоккейной лиги-2022 претерпел изменения, сообщает пресс-служба КХЛ во вторник.

Из-за травм не смогут сыграть защитник Райан Мерфи ("Салават Юлаев", дивизион Чернышева), нападающие Эрик О'Делл ("Динамо" Москва, дивизион Тарасова), Александр Радулов ("Ак Барс", дивизион Харламова).

Их заменят защитник Алексей Береглазов ("Авангард", дивизион Чернышева), форварды Паркер Фу ("Куньлунь Ред Стар", дивизион Тарасова) и Илья Сафонов ("Ак Барс", дивизион Харламова).

Матч звезд КХЛ пройдет 10-11 декабря в Челябинске.

хоккей КХЛ Александр Радулов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это'О пнул болельщика в голову на ЧМ

Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это’О пнул болельщика в голову на ЧМ
ЧМ-2022

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ

ЧМ-2022

Бразилия - Южная Корея. Онлайн

Бразилия - Южная Корея. Онлайн

МОК оставил в силе санкции в отношении россиян и белорусов

ЧМ-2022

Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал

Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал
ЧМ-2022

Япония - Хорватия. Онлайн

Япония - Хорватия. Онлайн

СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января

СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января

Российским шахматистам разрешили играть под флагом ФИДЕ до конца 2023 года

Капризов повторил клубный рекорд "Миннесоты" в НХЛ

Капризов повторил клубный рекорд "Миннесоты" в НХЛ

Сборная Англии разгромила Сенегал и сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });