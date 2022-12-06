Радулов не сыграет в Матче звезд КХЛ из-за травмы
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Состав участников Фонбет Матча звезд Континентальной хоккейной лиги-2022 претерпел изменения, сообщает пресс-служба КХЛ во вторник.
Из-за травм не смогут сыграть защитник Райан Мерфи ("Салават Юлаев", дивизион Чернышева), нападающие Эрик О'Делл ("Динамо" Москва, дивизион Тарасова), Александр Радулов ("Ак Барс", дивизион Харламова).
Их заменят защитник Алексей Береглазов ("Авангард", дивизион Чернышева), форварды Паркер Фу ("Куньлунь Ред Стар", дивизион Тарасова) и Илья Сафонов ("Ак Барс", дивизион Харламова).
Матч звезд КХЛ пройдет 10-11 декабря в Челябинске.