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Даниил Медведев вышел в финал Diriyah Tennis Cup

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил швейцарца Стэна Вавринку в полуфинале выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, проходящего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Результат поединка - 6:4, 6:4 в пользу представителя России.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Вавринка занимает 119-е место. Медведев является седьмой ракеткой мира.

В финале Медведев сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем (9 номер рейтинга) и британцем Кэмероном Норри (14).

Первый Diriyah Tennis Cup состоялся в 2019 году. Его победителем стал Даниил Медведев. В 2020 и 2021 гг соревнования не проводились.

Призовой фонд турнира, как и в 2019 году, составляет $3 млн. Обладатель титула получит $1 млн, финалист - $500 тыс.

теннис Даниил Медведев
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