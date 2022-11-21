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Проваливший Итоговый турнир ATP Медведев стал седьмой ракеткой мира

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев завершает календарный год на седьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщается на сайте ATP.

Он опустился на две строчки.

Медведев неудачно выступил на Итоговом турнире ATP в Турине, завершившемся 20 ноября. Россиянин проиграл все три матча группового этапа и не смог выйти в плей-офф.

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На одну строчку опустился соотечественник Медведева Андрей Рублев и теперь занимает восьмое место. На Итоговом турнире он смог дойти до полуфинала, где уступил норвежцу Касперу Рууду.

Статус первой ракетки мира удерживает испанец Карлос Алькарас, пропустивший Итоговый турнир из-за травмы. На втором месте по-прежнему находится его соотечественник Рафаэль Надаль, не сумевший выйти в плей-офф в Турине.

Финалист турнира в Турине Рууд поднялся с четвертого на третье место, в обратном направлении проследовал грек Стефанос Циципас.

Победитель Итогового турнира-2022 Новак Джокович улучшил свои позиции на три строчки, сейчас он на пятом месте.

Шестое место по-прежнему занимает канадец Феликс Оже-Альяссим, на девятом (вслед за Медведевым с Рублевым) располагается американец Тейлор Фриц. Замыкает топ-10 поляк Хуберт Хуркач.

теннис Даниил Медведев Новак Джокович Андрей Рублев
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