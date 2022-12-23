РФС определится с переходом из Европы в Азию 27 декабря

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза 27 декабря окончательно определится с решением по выходу из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходу в Азиатскую конфедерацию, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Этот вопрос окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет. Мы начали его обсуждать сегодня, но договорились о том, что для принятия решения надо изучить все последствия. Мы продолжим обсуждение на следующей неделе, во вторник (27 декабря) в режиме ВКС продолжим заседание и примем окончательное решение", - сказал Дюков на пресс-конференции в пятницу.

"Переход в Азиатскую конфедерацию футбола даст возможность нашим сборным и клубам вернуться в официальные турниры", - добавил он.

"Никто не будет возражать"

Дюков высоко оценил вероятность того, что Азиатская конфедерация согласится принять Россию в свои ряды.

"На данный момент они готовы нас к себе принять. Никто не готов в данным момент дать письменные гарантии того, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение. Вероятность того, что нас туда примут, более чем высокая. Для получения членства необходимо наше обращение и большинство голосов членов конфедерации", - сказал Дюков.

Глава РФС не ожидает возражений со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Вопрос смены конфедераций формально не относится к компетенции УЕФА. Наверное, какое-то согласие со стороны УЕФА потребуется, мы знаем, что они не будут возражать, если РФС перейдет в Азию", - сказал он.

Поспешить до Нового года

Между тем, для того, чтобы оказаться в числе участников квалификации на ЧМ-2026, заявление о переходе надо успеть подать до 31 декабря.

"Окно возможностей открыто для нас до 31 декабря, когда мы должны подать соответствующее обращение о выходе из УЕФА, чтобы успеть принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года. Если мы делаем это (обращение в УЕФА – ИФ) через неделю, тогда следующим официальным турниром для нас станет цикл, начинающийся с 2027 года. Эта задержка в несколько недель может обернуться для нас паузой на четыре года", - сказал Дюков на пресс-конференции в пятницу.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА запретили российским сборным и клубам участвовать в турнирах под эгидой этих организаций.