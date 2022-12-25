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Александр Коган стал и. о. президента федерации фигурного катания России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

"Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану", - сообщается на сайте организации.

Решение было принято единогласно на заседании исполкома федерации, состоявшемся в воскресенье в Красноярске.

Ранее ФФККР возглавлял Александр Горшков, скончавшийся 17 ноября на 77-м году жизни.

фигурное катание ФФККР Александр Коган
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