Александр Коган стал и. о. президента федерации фигурного катания России
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган стал исполняющим обязанности президента ФФККР.
"Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану", - сообщается на сайте организации.
Решение было принято единогласно на заседании исполкома федерации, состоявшемся в воскресенье в Красноярске.
Ранее ФФККР возглавлял Александр Горшков, скончавшийся 17 ноября на 77-м году жизни.