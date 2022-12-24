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Софья Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании
Софья Акатьева
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - 15-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Софья Акатьева в субботу выиграла чемпионат России в женском одиночном катании в Красноярске.

За прокат произвольной программы Акатьева получила 164,15 балла, накануне она первенствовала в короткой программе с 85,59 баллов. Сумма победительницы составила 249,74 баллов.

Второе место у Камиллы Валиевой, набравшей в итоге 247,32 баллов (76,61 + 170,71). Тройку призеров замкнула Елизавета Туктамышева с 241,72 баллов (82,98 + 158,74).

Чемпионат России стартовал 20 декабря.

Соревнования спортивных пар выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные медали завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими.

В танцах на льду победу одержала пара Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали вторыми. Тройку призеров замкнули Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко, Петр Гуменник и Александр Самарин заняли второе и третье места.

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.

фигурное катание Софья Акатьева
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