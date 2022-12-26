ЦСКА проиграл "Динамо" в своем 1000-м матче в КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ЦСКА потерпел поражение от "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на льду ЦСКА завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу "Динамо", одержавшего в чемпионате пятую победу подряд.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает пятое место, набрав 57 очков, в 44 матчах. ЦСКА – на третьей строчке, у него также 57 баллов, но в 42 встречах.

Для ЦСКА матч против "Динамо" стал 1000-м в Континентальной хоккейной лиге.