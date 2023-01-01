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Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"
Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал крупную победу над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 9:2 (2:0, 3:2, 4:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший в ворота "Монреаля" три шайбы.

Овечкин сейчас занимает второе место в списке самых результативных игроков НХЛ в регулярных чемпионатах. На его счету 806 голов. Лидирует канадец Уэйн Гретцки – 894 шайбы.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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