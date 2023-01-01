Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал крупную победу над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 9:2 (2:0, 3:2, 4:0) в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший в ворота "Монреаля" три шайбы.
Овечкин сейчас занимает второе место в списке самых результативных игроков НХЛ в регулярных чемпионатах. На его счету 806 голов. Лидирует канадец Уэйн Гретцки – 894 шайбы.