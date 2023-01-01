Что произошло за день: воскресенье, 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили об ударе 31 декабря по объектам ОПК Украины и местам запуска беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны". Российская армия наступает на донецком направлении, нанесены удары по украинским войскам на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениям, заявили в министерстве.

- Средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, в частности, в районе Джанкоя (Крым) и Цаповки (Белгородская область), сообщили в Минобороны РФ.

- Новогодняя ночь в России прошла без происшествий, сообщили в МВД России. В полиции Петербурга заявили, что "в профилактических целях в полицию доставили около 2 тысяч граждан стран ближнего зарубежья", а в связи с большим количеством людей у главной елки полицейские приняли "временные меры ограничительного характера".

- Подразделения Сухопутных войск России примут участие в миротворческом учении ОДКБ в Армении. По данным Минобороны РФ, на полигонах военных округов в России в 2023 году планируется провести восемь двусторонних учений.

- Температурный рекорд полувековой давности побит в Москве, воздух прогрелся до плюс 4,5 градуса. В Петербурге также установилась аномально теплая погода: в новогоднюю ночь температура поднялась до рекордных плюс 3,4 градуса, а 1 января к 5:00 - до плюс 4,8 градуса.