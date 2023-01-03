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Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Костенюк с 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии, сообщается на сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE).

Десять лет назад Костенюк получила паспорт Швейцарии, выйдя замуж за гражданина этой страны. В данный момент она выступает под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) из-за санкций, введенных в отношении российских шахматистов.

Причина, по которой Костенюк будет выступать за Швейцарию не с 2023 года, носит финансовый характер. Если бы она сменила федерацию сейчас, FSE пришлось бы заплатить Российской шахматной федерации 10 тысяч долларов.

В Швейцарии допускают, что россиянка сможет выступать и за мужскую сборную страны.

Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, двукратная победительница командного ЧМ.

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