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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ еще на два гола

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин оформил дубль в матче против "Баффало" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В результате российский хоккеист довел до 808 число своих голов в регулярных чемпионатах лиги. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ в ее истории. Лидирует – канадец Уэйн Гретцки – 894 шайбы. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Гретцки до 86 голов.

Результативная игра Овечкина не спасла, однако, "Вашингтон" от поражения в игре с "Баффало". Игра в Вашингтоне завершилась победой "Баффало" со счетом 5:4, решающую шайбу гости провели в овертайме.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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