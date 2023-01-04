ФК "Краснодар" назначил серба Ивича на пост главного тренера

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Серб Владимир Ивич стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар", сообщает пресс-служба команды.

"Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера "Краснодара". С сербским специалистом подписан контракт на 2 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ассистентами Ивича станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, пост тренера вратарей займет Христос Келпекис.

"Предыдущий наставник черно-зеленых Александр Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит "Краснодар-2"", - добавили в пресс-службе.

Сторожук был главным тренером основной команды "Краснодара" с конца мая 2022 года.

45-летний Ивич ранее возглавлял греческий ПАОК, израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и английский "Уотфорд".

После 17 туров "Краснодар" занимает восьмое место в РПЛ, у команды 25 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы в начале марта, в 18-м туре "Краснодар" встретится с московским "Торпедо".