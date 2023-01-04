Поиск

Баскетболисты "Минска" проиграли петербургскому "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Минска" уступили в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ питерскому "Зениту", сообщает в среду Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК).

"В своем 19-м поединке в Лиге подопечные Ростислава Вергуна противостояли чемпиону прошлого сезона. В игре первого круга в Санкт-Петербурге минчане проиграли зенитовцам со счетом 53:91", - говорится в сообщении.

Счет сегодняшнего матча составил 66:91, также в пользу "Зенита".

"Минчане смогли одержать лишь одну викторию и занимают 12-е место в турнирной таблице Лиги", - отметили в НОК.

баскетбол Единая лига ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ еще на два гола

Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Что произошло за день: воскресенье, 1 января

Гол Головина принес "Монако" победу над "Брестом" в матче чемпионата Франции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 января

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

СМИ сообщили о подписании контракта Роналду с "Аль-Насром"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });