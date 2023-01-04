Баскетболисты "Минска" проиграли петербургскому "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Минска" уступили в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ питерскому "Зениту", сообщает в среду Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК).

"В своем 19-м поединке в Лиге подопечные Ростислава Вергуна противостояли чемпиону прошлого сезона. В игре первого круга в Санкт-Петербурге минчане проиграли зенитовцам со счетом 53:91", - говорится в сообщении.

Счет сегодняшнего матча составил 66:91, также в пользу "Зенита".

"Минчане смогли одержать лишь одну викторию и занимают 12-е место в турнирной таблице Лиги", - отметили в НОК.