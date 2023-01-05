Чехия и Канада сыграют в финале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сборная Канады стала вторым финалистом чемпионата мира среди молодежных команд.

В полуфинале турнира в Канаде хозяева молодежного ЧМ нанесли поражение соперникам из США – 6:2 (1:2, 3:0, 2:0).

В финале канадцы сыграют с Чехией, которая ранее одолела Швецию – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), вырвав победу в овертайме.

Изначально ЧМ должен был пройти в Омске и Новосибирске, но из-за санкций в отношении российского хоккея его перенесли в канадский Галифакс. Кроме того, сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в ЧМ.