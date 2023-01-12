ВФЛА дисквалифицировала признавшегося в применении допинга молотометателя

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о дисквалификации метателя молота Сергея Литвинова за нарушение антидопинговых правил.

"На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Сергей Литвинов (метание молота) дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

Срок дисквалификации спортсмена с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года. Результаты Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, подлежат аннулированию. Таким образом, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Ранее Литвинов заявил о том, что намерено принимал запрещенные препараты в 2012 году, чтобы улучшить свои спортивные результаты.