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СМИ сообщили о цели саудовского клуба пригласить Месси

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Халяль" нацелился подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что клуб готов предложить Месси контракт, по которому футболист будет получать до 350 миллионов долларов в год.

В переезде игрока "Пари Сен-Жермен" на Ближний Восток заинтересовано и руководство страны, которое хочет открыться миру, увеличить приток туристов.

"Аль-Халяль" - принципиальный соперник команды "Аль-Наср", за которую с этого года будет играть португальский нападающий Криштиану Роналду.

Срок действия контракта Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

В декабре 2022 года Месси впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золото на ЧМ в Катаре.

футбол Аргентина Саудовская Аравия Лионель Месси
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