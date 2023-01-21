Нидерландский полузащитник Керк покинул "Локомотив"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" сообщил об уходе нидерландского полузащитника Гирано Керка, который по договоренности с футбольным клубом продолжит выступать в платной аренде в другой команде, сообщает пресс-служба "москвичей" в субботу.

"Нидерландский футболист Гирано Керк покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби. Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях платной аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года", - говорится в сообщении.

Керк выступал за "Локомотив" с сентября 2021 года, когда был подписан контракт на четыре года.