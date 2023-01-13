CAS поддержал решение ФИФА по иностранцам в России

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спортивный арбитраж признал законным решение ФИФА разрешить разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Об этом сообщается в релизе CAS.

"Обе комиссии CAS решили отклонить апелляции", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, мотивировочная часть будет отправлена клубу "в ближайшее время".

Апелляцию на решение ФИФА подавали "Зенит", "Динамо", ЦСКА "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов".

В июне ФИФА допустила приостановку контрактов между российскими клубами и иностранными игроками и тренерами до июня 2023 года.

Данной опцией воспользовались многие иностранные футболисты, связанные контрактами с российскими клубами.