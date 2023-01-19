Поиск

Акинфеев заявил, что не хочет перехода РФС в Азию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что отечественный футбол останется в системе УЕФА, а ситуация вокруг него нормализуется.

"Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять", - приводит слова Акинфеева "Спорт-Экспресс".

"Конечно европейские чемпионаты и еврокубки - более сильные турниры. Ладно еще я - поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы", - заявил экс-вратарь сборной России.

Ранее о возможном выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Как анонсировалось, в январе должна быть создана совместная группа РФС/УЕФА, которая обсудит возможный переход.

футбол Игорь Акинфеев РФС УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович вышел в третий круг Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Рублев и Александрова вышли в третий круг Australian Open

Кудерметова проиграла 113-й ракетке мира во втором круге Australian Open

ISU вновь отказался от проведения в России Гран-при по фигурному катанию

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Надаль выбыл из Australian Open

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });