Акинфеев заявил, что не хочет перехода РФС в Азию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что отечественный футбол останется в системе УЕФА, а ситуация вокруг него нормализуется.

"Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять", - приводит слова Акинфеева "Спорт-Экспресс".

"Конечно европейские чемпионаты и еврокубки - более сильные турниры. Ладно еще я - поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы", - заявил экс-вратарь сборной России.

Ранее о возможном выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Как анонсировалось, в январе должна быть создана совместная группа РФС/УЕФА, которая обсудит возможный переход.