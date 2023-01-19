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РПЛ опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных чемпионатов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге национальных чемпионатов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Рейтинг был составлен по итогам 2022 года, у РПЛ 223 балла. Годом ранее лига располагалась на 36-й строчке.

Лучшим чемпионатом второй год подряд признается бразильская Серия А.

В топ-20 также вошли чемпионаты следующих стран: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Аргентина, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Египет, Бельгия, Турция, Уругвай, Сербия, Южная Корея, Румыния, Алжир.

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