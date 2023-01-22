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В Казани стартовали единые игры специальной Олимпиады

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Торжественная церемония старта единых игр специальной Олимпиады состоялась в Казани в воскресенье.

"Игры - большой проект, который мы хотели провести на международном уровне, но этому помешала пандемия и ряд других обстоятельств помешали. Такие мероприятия нужны, поэтому министерство спорта поддержало данный проект. Эти игры мы должны проводить ежегодно, чтобы каждый житель нашей страны имел возможность проявить себя", - заявил президент республики Татарстан Рустам Минниханов журналистам перед стартом единых игр.

"Любые проекты, связанные со специальными играми, будем очень внимательно рассматривать, дадим соответствующие поручения городам нашей республики", - добавил он.

Минниханов подчеркнул, что игры специальной Олимпиады будут регулярно проходить в республике.

"В Татарстане мы будем проводить республиканские соревнования такого типа - это железобетонно. Я считаю, что для нас такие мероприятия очень важны. Наши возможности позволяют проводить игры любого уровня. К тому же, к нам очень дружественно настроены страны исламского мира, будем приглашать их. Думаю, мы получим полную поддержку", - отметил глава республики.

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что его ведомство прорабатывает возможность регулярного проведения единых игр специальной Олимпиады открытого формата, в которой смогут принять участие спортсмены любой страны.

"Участие представителей из более 50 регионов России, а также из Белоруссии говорит о том, что наше движение не имеет границ. Министерство спорта сделает все возможное для того, чтобы это мероприятие стало регулярным. Сейчас мы делаем только первый шаг длинной дороги...Мы никого не ограничиваем, в спорте нет дружественных или недружественных стран, мы открыты для всех", - сказал Матыцин.

"Спасибо наши белорусским коллегам, которые участвуют почти во всех наших спортивных соревнованиях. Более 20 человек приехали к нам из Белоруссии на эти соревнования", - добавил он.

Президент специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер отметила, что Игры являются "новой главой развития инклюзии в России".

Единые игры специальной Олимпиады пройдут с 21 по 27 января на 14 спортивных объектах Казани. В соревнованиях примут участие представители 59 регионов РФ (1565 атлетов), которые будут соревноваться в 18 видах спорта (летние и зимние).

Татарстан Рустам Минниханов
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