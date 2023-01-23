Экс-соперник Нурмагомедова и Махачева проведет бой с россиянином Кунченко в Тюмени

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Тюмень 11 февраля станет местом проведения международного турнира по смешанным единоборствам (ММА), сообщает в понедельник информационный центр регионального правительства.

"Турнир объединит 14 поединков. В главном сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао", - говорится в сообщении.

На счету 38-летнего Кунченко в смешанных единоборствах 20 побед и два поражения. 39-летний Глейсон Тибао выиграл 37 поединков и потерпел 17 поражений - в том числе от россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в UFC.

Кроме того, в рамках турнира выступят Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие бойцы.

Зрители также увидят световое и звуковое шоу.

Отмечается, что соревнования такого уровня пройдут в Тюмени впервые.