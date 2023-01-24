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Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши по футболу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новым главным тренером сборной Польши стал португальский специалист Фернанду Сантуш, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Контракт подписан на два квалификационных цикла - к Евро-2024 и чемпионата мира 2026 года.

Ранее тренером сборной Польши был Чеслав Михневич. Под его руководством поляки на чемпионате мира 2022 года в Катаре дошли до 1/8 финала, уступив Франции.

Сборная Португалии под руководством Сантуша в Катаре дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Марокко.

футбол Польша
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