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СМИ сообщили о намерении УЕФА оставить санкции к российскому футболу в силе

СМИ сообщили о намерении УЕФА оставить санкции к российскому футболу в силе
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ближайшем заседании исполкома оставит в силе санкции в отношении российского футбола, сообщил во вторник британский телеканал Sky News.

Согласно сообщению, руководители УЕФА и РФС скоро должны обсудить ситуацию, однако в союзе не видят шансов возвращения российских сборных и клубов на международную арену, пока продолжается спецоперация РФ на Украине.

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Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

Сборную России лишили возможности участвовать в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022 по футболу, не допустили к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. Кроме того, российские клубы отстранены от участия в еврокубках. Финал Лиги чемпионов-2021/22, который должен был пройти в Петербурге, перенесли в Париж.

По информации Sky News, Казань лишится права принять в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА - между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В декабре прошлого года РФС планировал, но так и не принял решения о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. По словам главы РФС Александра Дюкова, было решено создать рабочую группу с участием представителей УЕФА.

футбол РФС ФИФА УЕФА
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