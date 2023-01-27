Поиск

Американский баскетболист Хэмм стал игроком "Зенита"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с центровым из США Ройсом Хэммом.

На сайте российской команды уточняется, что соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Последним клубом Хэмма был бельгийский "Антверп", за который он выступал в 2022 году. До этого он играл за команды Техасского университета и Университета Невады.

В Кубке ФИБА-Европа в составе "Антверпа" Хэмм провел восемь матчей, в среднем набирая 12,3 очка.

Накануне "Зенит" объявил о подписании француза Адриена Мормана. Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Морман - двукратный чемпион Евролиги в составе "Анадолу Эфес" (2021, 2022).

баскетбол БК Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джокович в десятый раз вышел в финал Australian Open

Хачанов проиграл Циципасу в полуфинале Australian Open

Хачанов проиграл Циципасу в полуфинале Australian Open

Россия гарантировала себе победу в женском юниорском Australian Open

Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024

Белоруска Соболенко впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Рыбакина победила Азаренко и стала первой финалисткой Australian Open

Олимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил россиянам выступить на Азиатских играх

ОКР не согласен с ограничениями, которые МОК предложил для россиян и белорусов

ОКР не согласен с ограничениями, которые МОК предложил для россиян и белорусов

МОК допустил возможность участия в международных турнирах россиян, не поддержавших СВО

Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });