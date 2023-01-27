Американский баскетболист Хэмм стал игроком "Зенита"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с центровым из США Ройсом Хэммом.

На сайте российской команды уточняется, что соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Последним клубом Хэмма был бельгийский "Антверп", за который он выступал в 2022 году. До этого он играл за команды Техасского университета и Университета Невады.

В Кубке ФИБА-Европа в составе "Антверпа" Хэмм провел восемь матчей, в среднем набирая 12,3 очка.

Накануне "Зенит" объявил о подписании француза Адриена Мормана. Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Морман - двукратный чемпион Евролиги в составе "Анадолу Эфес" (2021, 2022).