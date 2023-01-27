СКА проиграл "Локомотиву" в КХЛ
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил петербургский СКА.
Результат встречи, состоявшейся в Ярославле в четверг, - 1:0. Шайбу на 40-й минуте забросил нападающий хозяев Александр Полунин.
В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает второе место (76 очков). Лидирует СКА (90). Команда из Петербурга до встречи в Ярославле одержала три победы подряд, в том числе и над московским ЦСКА.