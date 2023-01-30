Гретцки с восхищением высказался о погоне Овечкина за его рекордом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Канадец Уэйн Гретцки заявил, что не расстроится, если россиянин Александр Овечкин побьет его многолетний рекорд и станет самым результативным игроком в истории Национальной хоккейной лиги.

"Все постоянно спрашивают меня: "Ты беспокоишься о рекорде?" Я не беспокоюсь об этом, - сказал Гретцки в интервью NBC Sports Washington.

"Однажды, когда я сидел с отцом, я сказал: "Я так волнуюсь, что побиваю рекорд Горди Хоу", и папа сказал: "Не беспокойся об этом. Горди гордится тобой. Однажды ты будешь в такой же ситуации, когда будут бить твой рекорд". И я сказал: "Хорошо", и вот мы здесь", - рассказал 62-летний Гретцки.

"Насколько хорошо он (Овечкин) относится к людям, насколько он хорош для СМИ, насколько он хорош для общества и насколько он хорош для своей родной страны. Он просто замечательный человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал. Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение", - подчеркнул он.

Гретцки занимает первое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, на его счету 894 гола. Овечкин – второй с отставанием в 82 шайбы.