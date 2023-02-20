В Федерации бокса России уверены, что за бойкотами ЧМ стоят политики, а не спортсмены

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Инициаторами бойкота ЧМ по боксу в связи с участием в нем россиян и белорусов являются политические структуры стран, спортсмены же к этому не присоединяются, заявила "Интерфаксу" генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Если бы это у боксеров было задумано, они бы все это с высоких трибун уже сказали. Это все делают спортивные чиновники, все идет спонтанно, чтобы нас напугать, чтобы мы дрогнули. Но нет: мы развиваем бокс, а бокс всех объединяет", - сказала Кириенко.

"Боксерское сообщество к бойкоту не присоединяется. Мы думаем, что это заказные политические платформы, часть какой-то программы. Но мы не унываем, потому что мы все едины, и в мировом масштабе боксеры хотят видеть конкурентную среду. Как без боксеров из России? Мы будем присутствовать везде, где возможно, и мы готовимся (к участию в соревнованиях)", - заявила она.

"Впереди большая программа подготовки. Мы будем ездить и по Европе, и в Азию, у нас идет подготовка к женскому и мужскому чемпионатам мира", - подчеркнула она.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая IBA, последовали рекомендациям МОК. Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы будут выступать со своими флагами и гимном. После этого представители ряда стран, включая США, объявили о решении бойкотировать ЧМ.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской - в мае в Ташкенте.