Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира по боксу в связи с разрешением россиянам участвовать в этих турнирах под государственной символикой РФ, говорится в заявлении Федерации бокса США.

В обращении организации, текст которого опубликован на сайте USA Boxing, подчеркивается, что позиция Международной боксерской ассоциации (IBA) нарушает не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), запрещающие использование национальных флагов и гимнов России и Белоруссии на международных турнирах, но и принципы честной игры и прозрачности.

Помимо этого, в USA Boxing указали и на другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них - непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость от компаний, находящихся под санкциями.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской - в мае в Ташкенте.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая IBA, последовали рекомендациям МОК. Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы будут выступать со своими флагами и гимном.