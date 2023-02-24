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Медведев вышел в финал турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Медведев вышел в финал турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем
Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев в полуфинале турнира категории АТР-250, проходящего в Дохе (Катар) в пятницу, нанес поражение Феликсу Оже-Альяссиму из Канады.

Результат встречи - 6:4, 7:6 (9:7) в пользу Медведева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает восьмое место. Оже-Альяссим находится на девятой строчке.

В финале соперником Медведева станет экс-первая ракетка мира, победитель трех турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей (Великобритания, 70-й номер рейтинга АТР).

Призовой фонд соревнований в Катаре составляет свыше $1,3 млн.

теннис ATP
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