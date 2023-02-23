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Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Дохе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира категории АТР-250, проходящего в Дохе (Катар), нанес поражение британцу Лиаму Броди.

Результат встречи - 6:4, 6:3 в пользу спортсмена из России.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает восьмое место. Броди находится на 147-й строчке.

В четвертьфинале соперником Медведева станет австралиец Кристофер О'Коннел (94 номер рейтинга), который выбил из борьбы последнего победителя турнира в Дохе испанца Роберто Баутисту-Агута (28).

Призовой фонд соревнований в Катаре составляет свыше $1,3 млн.

Теннис Даниил Медведев
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