Даниил Медведев выиграл турнир АТР-250 в Дохе

Даниил Медведев Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Дохе (Катар) обыграл шотландца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает восьмое место. Маррей находится на 70-й строчке.

Медведев выиграл второй подряд титул АТР в одиночном разряде: 19 февраля он стал победителем турнира категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). Всего у Медведева 17 таких титулов в карьере.

35-летний Энди Маррей - экс-первая ракетка мира, победитель трех турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион.

Соревнования в Катаре Qatar Exxonmobil Open-2023 относятся к категории АТР-250. Их призовой фонд составляет свыше $1,3 млн. Победитель получит свыше 209 тыс. долларов и 250 очков в зачет рейтинга АТР.