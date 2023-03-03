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Минспорт отказал "Спартаку" в содействии по выдаче паспорта РФ Промесу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обращался в министерство спорта РФ за содействием в выдаче российского паспорта нидерландскому футболисту Квинси Промесу, но получил отказ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

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"Футбольный клуб "Спартак-Москва" направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации", - заявил собеседник агентства.

"В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК Спартак-Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу", - добавил он.

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Между тем, как сообщает "Спорт-Экспресс", в "Спартаке" назвали причиной отказа рассмотрение дел, в которых участвует Промес в Нидерландах.

В конце 2020 года Промес, будучи игроком амстердамского "Аякса", был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Вскоре он был отпущен на время расследования, а через несколько месяцев футболист вернулся в "Спартак". До этого 31-летний спортсмен выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2022 году Промес в составе "Спартака" стал обладателем Кубка России.

футбол Спартак Квинси Промес Минспорта
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