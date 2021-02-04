Уголовное дело стало препятствием в переговорах по возвращению Промеса в "Спартак"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ФК "Спартак" пока не решается оформлять переход нидерландского полузащитника Квинси Промеса в московский клуб из амстердамского "Аякса".

Как уточнил управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков, клуб хочет минимизировать риски, которые могут иметь место в связи с заведенным на футболиста делом. Как сообщалось, игрок подозревается в нанесении ножевых ранений во время ссоры в Нидерландах.

"Мы хотим или их (риски) разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность", - приводит сова Мележикова "Спорт-Экспресс".

По его словам, "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе. "При любом решении суда", - отметил представитель "Спартака".

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился с "Аяксом" об аренде ранее игравшего в московском клубе Промеса до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа. По информации СМИ, сумма ожидаемого трансфера составит 9 млн евро.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Кубок России. Затем он перешел в испанскую "Севилью", а оттуда – в "Аякс". В конце прошлого года он был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений, через несколько дней был отпущен на время расследования.