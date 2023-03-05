Валентина Шевченко лишилась чемпионского пояса UFC, проиграв в Лас-Вегасе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Валентина Шевченко из Киргизии потерпела поражение от мексиканки Алексы Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Поединок представительниц наилегчайшего веса завершился победой Грассо удушающим приемом.

В результате Шевченко лишилась статуса чемпиона UFC в своей категории. Она его завоевала в декабре 2018 года, победив Йонну Енджейчик (Польша) на турнире UFC 231 в Торонто. После этого Шевченко провела семь успешных защит титула.

Обладательницей чемпионского пояса теперь является Грассо стала мексиканская спортсменка.

Для Шевченко это поражение стало четвертым в карьере в смешанных единоборствах, также на ее счету имеются 23 победы. В свою очередь, Грассо одержала 16-ю победу при трех поражениях.