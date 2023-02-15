Чемпион UFC Махачев попал под угрозу дисквалификации из-за капельницы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может быть дисквалифицирован за использование нелегальной терапии перед боем с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284, сообщает Sportskeeda.

Предполагается, что россиянину ставили капельницу для восстановления перед поединком. Если прием капельницы Махачеву будет доказан, спортсмену грозит отстранение сроком до двух лет.

Поединок Махачева против Волкановски прошел 12 февраля и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Благодаря этой победе Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе.